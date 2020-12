Cronenbold: "Si esta demanda prospera (contra Camacho) sin fundamento, yo no seré candidato"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El precandidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, expresó su desacuerdo por la demanda que presentó la exdiputada del partido azul, Lidia Patty, en contra del excívico Luis Fernando Camacho y su padre, por la movilización social registrada el 2019 que culminó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

La noche del lunes, durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP), Cronenbold informó que tras conocer la demanda habló telefónicamente con el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, para conocer si la denuncia presentada por la exdiputada representaba la posición del Gobierno y del MAS.

"No es nada oficial, ni ninguna posición del Gobierno", dijo Mario en relación a la respuesta que recibió del titular de Gobierno.

"Estoy criticando la persecución, critico el inventarse procesos contra el que piensa diferente y aparece esta señora (exdiputada Lidia Patty) en contra ruta diciendo cosas que no corresponden. La señora está desubicada, no es la voz oficial del Gobierno", agregó Cronenbold.

Finalmente, Mario Cronenbold reveló que si la demanda prospera en contra del representante de la agrupación de Creemos, presentará su renuncia como precandidato por el MAS.

"Yo no lo voy a permitir, voy a pechear para que no suceda porque yo lo viví. Detrás de esa persecución, de Camacho, está una familia y la gente está en su derecho de defenderse con un debido proceso. Si yo veo que van a comenzar a perseguir a las personas que están pugnando para un cargo como la Gobernación y mi Gobierno comienza a perseguir yo levanto las manos, se los digo mirándolos. Si está demanda que no tiene fundamento, para qué voy a quedar como mentiroso y el Gobierno haciendo otra cosa", aseveró.