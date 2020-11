Denuncian atentado con explosivos en casa de campaña donde estaba Luis Arce

Cargando...

La Paz, Bolivia

El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, denunció en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que un grupo de movilizados atentó con cachorros de dinamita en la casa de campaña del partido en el departamento La Paz, donde se encontraba el presidente electo Luis Arce Catacora manteniendo una reunión.

El hecho se registró la noche de este jueves, al promediar las 21:00 horas, en la zona de Sopocachi. Michel indicó que el cachorro de dinamita explotó en la puerta de casa de campaña.

"Sabemos que hay grupos radicalizados, hoy sufrimos un atentado en la casa de campaña (...), pero me enviaron fotos y me indicaron que explotó un cachorro de dinamita en la casa de campaña del MAS. En el lugar estaba Luis Arce, presidente electo, el equipo de monitoreo, un equipo de protocolo para la posesión del próximo domingo", explicó Michel en entrevista en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno.





Lamentó que haya grupos de personas que asuman esas actitudes que atentan contra la propiedad y la vida de las personas, sin embargo, prevé que hasta el domingo, día de la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente del país, respectivamente, el clima de tensión baje.

De acuerdo al reporte preliminar no hay heridos, empero, Michel reprochó que las autoridades actuales no se pronuncien al respecto ni se brinde la seguridad necesaria.