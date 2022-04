Denuncian que un padre envenenó a sus hijos por no pagar Bs. 12.300 de las pensiones

La Paz

Leonora C. madre de los dos niños de 2 y 9 años, quienes murieron tras haber consumido alimentos que les dejaron en su puerta, denunció que sus hijos habrían sido presuntamente asesinados por su propio padre, toda vez que ella junto al progenitor de encontraban en problemas debido al pago de asistencia familiar.

“Yogurt dice que estaba ahí todo eso habían acabado, me los envenenaron, mis hijos fallecieron, su papá debe ser quien les dio, estábamos con problemas con el papá de mi hija Juan Carlos P., tenía que depositar al banco pensiones 12.300 bolivianos, hasta hoy no más tenía plazo por no pagar él puso veneno”, manifestó Leonora.