Denuncian que vehículo robado en Chile se encontraría en un cuartel en Huachacalla - Oruro

Oruro

Efectivos de Diprove se trasladaron hasta el Regimiento Militar Mejillones acantonado en la zona de Huachacalla del departamento de Oruro, donde observaron en el interior un vehículo de color blanco con todas las características de un auto que fue reportado como robado el año 2019 en Chile.

Tras los hechos del mes pasado que revelaron que autos robados en Chile eran traídos a Bolivia en complicidad de oficiales de la Policía Boliviana, las nuevas autoridades de Diprove, intensificaron su labor en procura de dar con esos vehículos, que son reportados como desaparecidos en el vecino país.

Es el caso de una furgoneta de color blanco que se encontraría al interior del Regimiento de Infantería Nº 22 Mejillones, el mismo que coincide con los datos de un vehículo que fue reportado en Iquique Chile, como robado el 23 de diciembre de 2019.

El propietario de este motorizado, luego de hacer un seguimiento del mismo, había reportado a las autoridades policiales de Bolivia la ubicación del motorizado, por lo que efectivos de Diprove se trasladaron hasta el lugar para verificar si se trata del vehículo reportado como desaparecido.

Red Uno de Bolivia, tuvo el acceso a la documentación del vehículo, en los mismos se muestra las características del motorizado, la foto, además de las denuncias que el propietario efectuó sobre el robo de su vehículo.

Tras llegar al regimiento de Infantería Nº 22 Mejillones, se logró evidenciar que un vehículo aparentemente con las características que señala el propietario se encontraría en ese recinto militar.

“Como ya sabía que el vehículo estaba dentro del recinto (militar), le di aviso a carabineros de Chile, ellos se comunicaron con Diprove acá en Bolivia, me comunicaron que esta División fue al lugar, pero no los dejaron ingresar”, manifestó el ciudadano chileno, José Orlando Figueroa Valdez en una entrevista realizada este miércoles en el programa Que No Me Pierda.