Doria Medina revela que fue citado por el MAS para asistir a la reunión en la UCB en 2019

Santa Cruz, Bolivia

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, reveló que el exministro de Justicia, Héctor Arce y la exsenadora Adriana Salvatierra, fueron las personas del MAS que lo llamaron para convocarlo a asistir a la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de La Paz en 2019, durante la crisis que se desató en el país tras las fallidas elecciones presidenciales.

La noche del miércoles, durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia, Doria Medina recordó que la mañana del lunes 11 de noviembre recibió la llamada de Arce Zaconeta quien le pidió que asista a la reunión que sería en la UCB, a fin "de encontrar una solución democrática a la situación del país".

"Me dicen que la Iglesia convocaría al diálogo, yo digo que si me convocan yo estaría presente para contribuir porque estamos en un momento muy difícil. Pasó un tiempo y me llama Roberto Moscoso, me dice que le acababa de llamar la diputada Valeria Silva para pedirme mi teléfono porque Adriana Salvatierra quiere que vaya a la reunión", explicó Doria Medina durante la entrevista.

El líder de UN afirmó que la exsenadora del MAS le habló por celular para reiterarle el pedido para que asista a la reunión en la UCB. "Yo voy convocado, inicialmente por la gente del MAS, después que me habla Héctor Arce, Adriana y la intermediación de Valeria, me llama monseñor Scarpellini y me explica de la reunión, le digo que iría", continúa Doria Medina a tiempo de indicar que asistió a la reunión junto a Roberto Moscoso.

Para el empresario, las investigaciones por el supuesto caso de fraude electoral solo es una estrategia comunicacional del Gobierno con el propósito de distraer de los temas de interés como la adquisición de las vacunas contra el Covid-19 y economía.

"Para mí el relato más completo, más ajustado a la realidad es que hizo conocer la Iglesia y en ese relato mencionan que tuvieron una reunión antes, pero yo no conozco qué pasó ahí", dijo.

Samuel mencionó que en caso que la Fiscalía lo cite a declarar por los hechos de 2019, respondió: "Yo aprendí hace mucho tiempo que no hay que cruzar el tiempo antes de llegar al puente".

Respecto a la detención del exviceministro del Tesoro General, Carlos Schlink, Doria Medina calificó la medida como "un absurdo de la justicia" solo por su participación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"De verdad que estamos viviendo una persecución política, imagino que lo está detrás de todo esto es para tratar de escarmentar a los profesionales que contribuyeron con el anterior Gobierno para generar miedo y demás, no hay ninguna justificación para que el licenciado Schlink esté preso", sostuvo en QNMP.