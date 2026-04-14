Duelo de Voces al rojo vivo: dos participantes se juegan todo esta noche

La emoción está al límite. La Gran Batalla – Duelo de Voces entra en su momento más intenso con un enfrentamiento que promete dejarlo todo en el escenario.

Tras revelarse el puntaje oculto de Tito Larenti, dos participantes quedaron en la zona de riesgo y ahora deberán enfrentarse en un duelo directo donde solo una continuará en competencia.

En la cuerda floja

Las voces que se juegan su permanencia son:

Nickole Vargas , con 3.3

, con 3.3 Alejandra Aragón, también con 3.3

Ambas pertenecen al equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, y el empate terminó sellando un duelo inevitable.

Dos voces, un mismo puntaje… y una sola oportunidad de seguir.

Los favoritos pisan fuerte

Mientras tanto, otros participantes brillaron en la gala:

Jonatan Peñaranda , líder de la noche con 6.8

, líder de la noche con 6.8 Esteban Garnica , con 5.8

, con 5.8 Sarahni y Talison, también con 5.8

El nivel sube y la competencia se vuelve cada vez más exigente.

Todo se define hoy

La gala de eliminación marcará un antes y un después. Cada nota, cada interpretación y cada emoción sobre el escenario será clave.

No hay margen de error.

No hay segundas oportunidades.

Cuenta regresiva

Esta noche, el escenario será testigo de un enfrentamiento cargado de talento, nervios y emociones.

Dos voces. Un duelo. Un lugar en juego.

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