TEMAS DE HOY:
El Alto atropellados Caso Odalys

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Duelo de Voces al rojo vivo: dos participantes se juegan todo esta noche

La tensión crece en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Dos concursantes quedaron en la cuerda floja tras el puntaje oculto y ahora deberán enfrentarse en una noche decisiva.

Silvia Sanchez

13/04/2026 20:50

Duelo de Voces al rojo vivo: dos participantes se juegan todo esta noche
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La emoción está al límite. La Gran Batalla – Duelo de Voces entra en su momento más intenso con un enfrentamiento que promete dejarlo todo en el escenario.

Tras revelarse el puntaje oculto de Tito Larenti, dos participantes quedaron en la zona de riesgo y ahora deberán enfrentarse en un duelo directo donde solo una continuará en competencia.

En la cuerda floja

Las voces que se juegan su permanencia son:

  • Nickole Vargas, con 3.3
  • Alejandra Aragón, también con 3.3

Ambas pertenecen al equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, y el empate terminó sellando un duelo inevitable.

Dos voces, un mismo puntaje… y una sola oportunidad de seguir.

Los favoritos pisan fuerte

Mientras tanto, otros participantes brillaron en la gala:

  • Jonatan Peñaranda, líder de la noche con 6.8
  • Esteban Garnica, con 5.8
  • Sarahni y Talison, también con 5.8

El nivel sube y la competencia se vuelve cada vez más exigente.

Todo se define hoy

La gala de eliminación marcará un antes y un después. Cada nota, cada interpretación y cada emoción sobre el escenario será clave.

No hay margen de error.
No hay segundas oportunidades.

Cuenta regresiva

Esta noche, el escenario será testigo de un enfrentamiento cargado de talento, nervios y emociones.

Dos voces. Un duelo. Un lugar en juego.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD