"El dinero era para mi boda": pasajero sufrió el robo de Bs. 13 mil tras ser dopado por un taxista

Santa Cruz - Bolivia

Brian Rivera nunca imaginó lo que le ocurriría al abordar un taxi en la zona del segundo anillo y avenida Brasil. El hombre denunció que el conductor se aprovechó de su confianza para doparlo y robarle 13 mil bolivianos y dos celulares.

“Él estaba boleando y me dijo si quiero bolear y yo le digo ya porque no vi nada de malo en la bolsa, más allá por donde están los ferreteros en la terminal él saca una cerveza y me dice si no quiero tomar, como lo vi buena gente tomé tres sorbos y de ahí no recuerdo más”, denunció Brian en el Programa Que No Me Pierda.