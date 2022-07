Gobierno dice que el diálogo con el Comité Interinstitucional está abierto, pero sin “advertencias”

Santa Cruz, Bolivia

El vocero presidencial, Jorge Richter, se refirió sobre la convocatoria al diálogo por parte del Comité impulsor del Censo de Santa Cruz. La autoridad descartó esta posibilidad pues aseguran que se está dando una "advertencia" de por medio con el paro departamental del lunes.

En Santa Cruz exigen al Gobierno que explique cuales fueron los argumentos técnicos para la postergación de la encuesta nacional para el 2024.

"La convocatoria al diálogo que se ha solicitado está condicionada a un resultado en específico. Esto no es una propuesta de diálogo, sino una conminatoria al Gobierno de que, si no se aceptan a dialogar bajo sus términos, iban a tomar una medida de fuerza que es este paro convocado para el día lunes", dijo Richter durante una entrevista en el Programa Que No Me Pierda.