Jhonny Fernández propone el retorno a clases presenciales desde marzo

Santa Cruz - Bolivia

Tras la confirmación de la celebración del Carnaval 2022, el alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció la noche de este jueves que la próxima semana propondrá ante la Dirección Departamental de Educación (DDE) y padres de familia que los estudiantes del nivel primario y secundario retornen a las clases presenciales desde marzo de 2021.

"La próxima semana tendré una reunión con las juntas escolares, la propuesta que voy a hacer es que volvamos a las clases presenciales en marzo, para eso debemos tener las aulas preparadas y desinfectadas, las medidas de bioseguridad en la entrada, en el recreo y salida", dijo Fernández en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

El edil cruceño pidió a los padres de familia a que durante este mes de febrero lleven a sus hijos a recibir su vacunación contra el Covid-19, pues asegura que una vez culminado el "Carnaval se debe abrir las escuelas".

Durante la entrevista en QNMP, la autoridad recordó que el ciclo inicial y primaria recibirán su desayuno escolar gratuito, además, anticipó que continuarán equipando los establecimientos educativos para que cuenten con su centro de computación.

"Estamos preparando la documentación para la compra de las tablets para los niños y secundaria, estamos trabajando, aquí no es sólo Carnaval, después viene la educación sin descuidar la salud", indicó Fernández.

Enfatizó en que estas medidas son una necesidad para reactivar la economía como pilar del desarrollo de la capital cruceña.

"Hay un hecho que no podemos ocultar, muchos padres al ver que no tienen la posibilidad de hacer estudiar a sus hijos de forma virtual, optan por hacerlo trabajar en las calles, tenemos los datos. No queremos que nuestros niños se perjudiquen", expresó el alcalde a tiempo de anunciar que entre el proyecto está de enviar brigadas móviles a los colegios, para que puedan inmunizar a los niños que aún no fueron vacunados.