Médicos del Hospital de Clínicas inician paro de 24 horas; pacientes bloquean pidiendo atención

La jornada pasada se conoció que el personal del hospital de Clínicas, determinó efectuar un paro de 24 horas, en rechazo a la designación de una nueva autoridad en el área de recursos humanos.

Un paciente que bloqueaba el sector en busca de atención médica, este jueves, manifestó que necesitan la atención de forma urgente, sin embargo no los atendieron debido al paro.

Afirmó además que un requisito al cual no pueden acceder para su atención, es la presentación de pruebas de antígeno nasal contra el covid-19, los mismos que deben de ser de día antes de su atención-

“Sacaron el letrero, ayer se colgó el sistema no nos atendieron, y lo más increíble es que nos están poniendo trabas nos piden prueba antígeno nasal de día anterior, precisamente es la causa de que yo y mi esposa no fuimos atendidos anteriormente", aseveró el paciente.

Hilda otra de los pacientes, afirmó que padece de cáncer en la boca y la garganta, y que su consulta estaba programada para esta jornada,

“Me dijeron que saque ficha hoy, para que el día viernes me puedan atender una doctora que calme el dolor, y no una oncóloga”, aseveró la señora Hilda.

agregó que lleva un año buscando ser atendida por especialistas.

“Si no nos quieren atender deben decirnos, ustedes no pertenecen aquí, yo desde el año pasado estoy sufriendo, el año pasado en octubre tenía una transferencia me han cansado, una y otra cosa me dicen”, detalló la paciente Hilda.