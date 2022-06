"Mi hija estaba viva, la Policía no actuó a tiempo", dijo la madre de María

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Amanda Gonzales, madre de María Casta Moreno (25) víctima de feminicidio, manifestó que su hija "estaba viva cuando presentó la denuncia por desaparición, pero la Policía no actuó a tiempo y ahora su única hija está muerta".

La familia puso la denuncia el martes 14 de junio, pero acusa a la Policía de no haberla buscado, puesto que argumentaron que "ella era mayor de edad y podía irse donde quisiera, hasta viajar a la China", recuerda cada palabra que le dijeron. Amanda remarca que según el estudio forense, María fue asesinada el domingo con 19 puñaladas, pero que no se hizo nada para hallarla, estuvo cinco días aún con vida conviviendo con su agresor.

María fue encontrada sin vida este miércoles 22 de junio en el dormitorio de su expareja, Luis Arthur Ayllón, ubicado en la radial 17 y medio del sexto anillo, de la ciudad de Santa Cruz. El exnovio fue aprehendido y se conoció que tiene antecedentes de feminicidio cometido el 2012.

Amanda dijo que no estaba preparada para esta tragedia que ahora se agrava con los gastos funerarios de los que ella no tenía idea de lo costos y lo difícil que sería, ahora no solo sufre el duelo también enfrenta una gran deuda, en este sentido pidió colaboración a la población.

Si quiere brindar ayuda comuníquese al 62002191.