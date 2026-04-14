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La gran batalla

Noche de impacto en Duelo de Voces: tres talentos buscan brillar

Tras una emotiva gala de eliminación, tres nuevos talentos se preparan para subir al escenario más grande de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

14/04/2026 19:29

Noche de impacto en Duelo de Voces: tres talentos buscan brillar
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción continúa en Duelo de Voces. Luego de una intensa gala en la que Alejandra Aragón tuvo que abandonar la competencia tras enfrentarse a Nickole Vargas, este martes comienza una nueva semana cargada de música, emoción y talento.

Tres voces tendrán la misión de conquistar al público y dejar huella en el escenario más importante de la televisión nacional.

Esta noche se presentan:

  • Natalia Alcázar
  • Talison Moraes
  • Sarahni Paniagua

Cada uno buscará impresionar con su interpretación y acercarse un paso más al sueño de continuar en competencia.

Una competencia que se pone cada vez más intensa

La Gran Batalla – Duelo de Voces reúne a cuatro equipos conformados por jóvenes talentos que luchan por mantenerse en carrera.

Sin embargo, la presión aumenta semana tras semana, especialmente para el equipo que ya perdió a dos de sus integrantes en las galas de eliminación.

¿Dónde verlo?

El programa puede seguirse a través de la señal de Red Uno, además de sus plataformas digitales, canal de YouTube y transmisiones en streaming.

Esta noche promete emociones, nervios y actuaciones que podrían quedar en la memoria del público.

Mira la programación en Red Uno Play

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