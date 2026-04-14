Noche de impacto en Duelo de Voces: tres talentos buscan brillar

Tras una emotiva gala de eliminación, tres nuevos talentos se preparan para subir al escenario más grande de la televisión boliviana.
14/04/2026 19:29
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La emoción continúa en Duelo de Voces. Luego de una intensa gala en la que Alejandra Aragón tuvo que abandonar la competencia tras enfrentarse a Nickole Vargas, este martes comienza una nueva semana cargada de música, emoción y talento.
Tres voces tendrán la misión de conquistar al público y dejar huella en el escenario más importante de la televisión nacional.
Esta noche se presentan:
Cada uno buscará impresionar con su interpretación y acercarse un paso más al sueño de continuar en competencia.
Una competencia que se pone cada vez más intensa
La Gran Batalla – Duelo de Voces reúne a cuatro equipos conformados por jóvenes talentos que luchan por mantenerse en carrera.
Sin embargo, la presión aumenta semana tras semana, especialmente para el equipo que ya perdió a dos de sus integrantes en las galas de eliminación.
¿Dónde verlo?
El programa puede seguirse a través de la señal de Red Uno, además de sus plataformas digitales, canal de YouTube y transmisiones en streaming.
Esta noche promete emociones, nervios y actuaciones que podrían quedar en la memoria del público.
Mira la programación en Red Uno Play
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