Núñez: "No tengo problemas de respiración, estoy estable"

La Paz, Bolivia

Luego que el jueves se dio a conocer que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dio positivo al Covid-19, la autoridad manifestó desde su aislamiento que se encuentra estable y que no presenta problemas de respiración.

En una entrevista con el programa Que No Me Pierda vía internet, el titular de la Presidencia, recordó que durante las últimas semanas viajó por varios departamentos del país entregando insumos, equipos y respiradores a los hospitales para la lucha contra el Covid-19, lugares donde posiblemente contrajo el virus junto a su edecán.

"El martes, conocedores que tuvimos contacto con algunas personas que dieron positivos de inmediato nos aislamos, nos hicimos las pruebas y hoy (jueves) nos entregaron las pruebas que son positivos", afirmó.

Núñez aclaró que la presidenta Jeanine Áñez no participa desde hace un mes de la reunión de gabinete puesto que lo realiza vía zoom. Dijo que los ministros llevan adelante el encuentro guardando todas las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y el uso del barbijo.

"Es un pequeño resfrío que siento, no es grave, no tengo problemas de respiración y estoy estable. No voy a parar, vamos a seguir trabajando desde donde me encuentre", dijo.