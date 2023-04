Poker, el grupo boliviano que pasó por la alfombra de los Latin Grammy, alegró "La Noche de la Gri"

Santa Cruz, Bolivia

La semana cerró por todo lo alto en "La Noche de la Gri" con el espectacular show que dieron Vanessa Añez y Juan Carlos Narvaja, del grupo Poker.

La velada se inició con la interpretación de su éxito "Ubalele", luego compartieron la historia de los inicios de Poker.

Juan Carlos llegó desde Argentina a inicios de la década de los 2000, motivados por la crisis en el vecino país, trajo a sus músicos, pero luego tuvo que buscar artistas locales. Fue en agosto de 2002 que el grupo se estableció en Santa Cruz. Ahí conoció a Vanessa, que llegó a partir de un casting que realizaron buscando cantante.

"Yo estaba super nerviosa. Pero me escogieron y aquí estamos 21 años después. Nos convertimos en buenos amigos, charlábamos. Empecé a ver que era un hombre que amaba mucho a su mamá, eso me empezó a llamar la atención. Nunca me faltó el respeto, ni en los shows cuando me tenía que cambiar rápidamente de ropa. Veía que era un buen tipo", detalló Vanessa.