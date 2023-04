Sonia Barrientos y Thola Claudio compartieron conmovedoras historias de vida en "La noche de la Gri"

Santa Cruz, Bolivia

La velada del sábado en "La noche de la Gri" contó con dos invitadas de larga trayectoria y gran talento. Se trata de Thola Claudio y Sonia Barrientos, quienes compartieron sus conmovedoras historias de vida y también interpretaron sus más grandes éxitos.

Thola, por ejemplo, tiene 40 años de carrera, en los que se dedicó a diferentes tipo de música, desde la electrónica hasta la folclórica.

Además, contó un poco de la historia de "Rosita Pochi", la canción que le dio fama nacional e internacional y que también cantó en vivo.

"Es una canción de amor de un karai (hombre blanco) y la kuña (mujer indígena). Él le dedica a ella porque la mujer no lo quería", detalló.

El momento emotivo llegó con los saludos enviados por sus hijos y su nieta, que le expresaron su amor y admiración. Tampoco se cierra al amor, pero ahora está completamente dedicada a sus retoños.

Sonia y Thola son grandes amigas, desde hace 10 años cuando empezaron a cantar juntas.

También colaboraron durante la época de pandemia, cuando encontraron la forma de hacer conciertos por streaming. Ahora también se unen para apoyar a otros músicos y artistas que les necesiten.

Aunque desde niña quiso cantar, decidió estudiar una carrera totalmente diferente. Además, durante la década de los 90 fue parte de Chaplin Show, Cantinflas Show. Sin embargo, en 2007 logró grabar un disco propio "Pensando en ti".

Luego, grabó su segundo disco "Música de amor", que encumbró aún más su carrera a nivel local.

Tiene cuatro gatos y recientemente falleció su amado perrito. Tampoco está cerrada al amor, pero de momento no le nace.

"Hace cinco años mi corazón se cerró al amor. La partida de mi hijo me dejó sin sentido en ese aspecto. Yo no busco a una pareja. El día que Dios me ponga una pareja en el camino, será el día en que mi corazón sienta", develó.