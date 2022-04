Profesor abofeteó a un estudiante en Potosí; las imágenes se hicieron virales en redes sociales

Cargando...

Potosí

La abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Wara Velásquez, informó este miércoles que tuvo conocimiento de un hecho de agresión física de un docente hacia un estudiante, por lo que anunció que se iniciará las investigaciones y si es necesario lograrán una sanción administrativa y penal contra el agresor.

“La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia tiene la obligación de iniciar de oficio procesos en contra de aquellas personas que hayan victimizado a menores, tenemos un caso de un profesor que habría agredido físicamente a un alumno, nos entrevistamos con el director de la institución, el cual nos manifiesta que es una tradición el agredir físicamente a los estudiantes, Defensoría de la Niñez va hacer el proceso de investigación correspondiente y si es necesario vamos a lograr una sanción administrativa y no solamente penal para el profesor”, manifestó Velásquez.

Por su parte, Raquel Pérez representante de la Defensoría del Pueblo, anunció que solicitaron una reunión con el director del colegio, para pedir información respecto al hecho.

“La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que se hagan presentes en la reunión que hemos tenido con el señor director para hacer las investigaciones que correspondan para tomar las acciones”, afirmó Pérez.

El encuentro se dio entre la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensoría del Pueblo y la autoridad máxima del colegio, en el mismo el director del establecimiento negó que se trate de una agresión física contra el estudiante, sin embargo afirmó que contribuirá a las investigaciones.

“Tuvimos la visita de defensorías, en ese entendido nos pidieron un informe, el cual haremos llegar, considero que ya está en esa instancia, que es lo más correcto para que se pueda aclarar todos esos aspectos. En realidad, en el colegio no está permitido esa situación, ya que estamos conscientes de la normativa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Cualquier maltrato o violencia no está permitido en la unidad educativa”, afirmó el director del colegio Pichincha de Potosí.

Fabiola León coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del departamento de Potosí, afirmó este miércoles en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que la madre del menor agredido anunció que no presentará la denuncia contra el profesor, incluso el joven habría manifestado que el golpe fue correctivo. Un estudiante grabó el momento de la agresión, las mismas se hicieron virales en redes sociales.