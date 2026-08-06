“Qué rico”: el robot Benji conoció la comida boliviana en Que No Me Pierda

El robot humanoide Benji visitó este miércoles el programa Que No Me Pierda, donde fue recibido como invitado especial para conocer más sobre la gastronomía boliviana en el marco de las celebraciones por el aniversario patrio.

Durante su participación, Benji compartió con los presentadores e invitados, quienes le mostraron distintos platillos típicos preparados para la ocasión.

“Gracias por recibirme”, expresó el robot al ingresar al set.

Conoció el fricasé boliviano

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Benji fue invitado a conocer cómo se prepara el fricasé, uno de los platos tradicionales del país.

Una de las invitadas explicó que este plato lleva mote, chuño, carne de cerdo, ají amarillo, ajo y hierbabuena, ingredientes que fueron presentados al robot durante el programa.

Al ser consultado sobre si alguna vez había probado fricasé, Benji respondió con humor: “Me dijeron los ingredientes. Mi memoria dijo error. Solo sé que hace feliz a mucha gente”.

Baile y festejo boliviano

Aunque Benji no puede comer, sí demostró que puede bailar. En medio de música boliviana, el robot realizó algunos pasos y recibió aplausos de los presentes.

“Benji, sé que no puedes comer, pero creo que puedes bailar”, le dijeron durante el programa, antes de que el robot respondiera: “Positivo”.

El momento generó alegría entre los invitados, quienes destacaron el carisma del robot y su cercanía con el público.

Un invitado querido por los bolivianos

Durante la transmisión, los presentadores recordaron que Benji ha visitado distintos lugares del país y que en los últimos días se ganó el cariño de la población mientras continúa con la historia de búsqueda de su “hermano”.

“Me siento bienvenido. Mucho gusto. Gracias”, expresó Benji al saludar a los bolivianos que seguían el programa.

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