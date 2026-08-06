Afirma que fuga en Palmasola fue planificada y pide “despolicializar” las cárceles

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, afirmó que la fuga de dos privados de libertad de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, no habría sido un hecho casual, sino una acción planificada.

Los reos fugados fueron identificados como Alex Eleno Da Silva, procesado por asesinato, y Junior Da Silva Fernando, investigado por tráfico de armas. Uno de ellos sería miembro del PCC, según el reporte presentado en la entrevista.

“Esto no es simplemente algo que ha generado una fuga espontánea. Esto es planificado”, sostuvo Llanos.

Apagón, sábanas y alambre cortado

El hecho ocurrió durante un corte de energía eléctrica en el penal. Según la información expuesta, los reos habrían escapado por una pared utilizando sábanas y cortando el alambre de protección del perímetro.

Llanos señaló que una fuga de estas características requiere tiempo, herramientas y apoyo interno, debido a que no sería sencillo llegar hasta una torreta de vigilancia, construir sogas, cortar mallas y salir sin ser advertidos.

“Necesitas tijeras para cortar. No son tijeras de casa, son tijeras de cerrajero”, indicó.

Apunta a posible complicidad interna

El exdirector penitenciario consideró que la investigación debe establecer si el apagón fue casual o provocado, y si existió colaboración desde el interior del recinto.

Hasta el momento, tres policías fueron aprehendidos y se investiga su posible grado de responsabilidad en la vulneración de la seguridad durante la fuga.

“Alguien tiene que facilitarle”, afirmó Llanos al referirse a la forma en que los privados de libertad habrían llegado hasta el sector por donde escaparon.

Critica rol de la Policía en cárceles

Llanos cuestionó que la seguridad interna y externa de los penales esté bajo responsabilidad policial, y afirmó que la institución no está preparada para administrar cárceles.

“La Policía no está en capacidad de atender las cárceles porque no se forma para trabajar en el mundo penitenciario”, señaló.

El exdirector sostuvo que Bolivia necesita una administración penitenciaria civil, con personal especializado, protocolos, clasificación de privados de libertad, turnos adecuados y sistemas de control más eficientes.

Pide cámaras, protocolos y rotación

Llanos también observó la falta de cámaras de seguridad internas y la necesidad de mejorar los turnos del personal de custodia.

Según explicó, los actuales sistemas de trabajo generan desgaste en los uniformados y debilitan los controles dentro de los recintos penitenciarios.

“Debe haber rotación cada ocho horas. Deben haber protocolos, deben haber cámaras de seguridad”, afirmó.

“Civilizar las cárceles”

Al cierre de la entrevista, Llanos insistió en la necesidad de una reforma estructural del sistema penitenciario boliviano.

“Hay que civilizar las cárceles, despolicializar las cárceles”, señaló.

El exdirector pidió que las autoridades presenten un plan para cambiar la administración y custodia de los centros penitenciarios, con el objetivo de evitar nuevas fugas y proteger a la ciudadanía.

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