Revilla afirma que el 50/50 comenzará en 2027 con su aplicación gradual

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, calificó como positiva la reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país, realizada en Sucre, y afirmó que existe un acuerdo para avanzar en la implementación del 50/50 a partir de la gestión 2027.

Revilla señaló que, por primera vez, hay unanimidad entre las autoridades departamentales y el Gobierno nacional para desmontar el centralismo, fortalecer las autonomías y revisar normas que, según dijo, durante casi 20 años “confiscaron recursos” a las regiones.

“Creo que ha sido una reunión muy positiva. Es la primera vez que hay unanimidad entre los nueve gobernadores y el Gobierno, a través del presidente, para desmontar el centralismo”, afirmó.

Ley especial deberá aprobarse este año

El gobernador explicó que el siguiente paso será trabajar una ley especial de manera conjunta entre los equipos técnicos de las gobernaciones y los ministerios.

Según Revilla, esta norma deberá aprobarse durante la gestión 2026 y establecerá los tiempos, alcances, porcentajes y tributos que podrán ser coparticipados desde 2027.

“No es que todos los impuestos se van a coparticipar ni que se va a coparticipar 50/50 de una vez el 2027. Vamos a avanzar paulatinamente, poco a poco, pero comenzando el 2027”, aclaró.

Habla de un nuevo pacto fiscal

Consultado sobre si el acuerdo puede entenderse como un nuevo pacto fiscal, Revilla respondió que sí, al señalar fiscal, Revilla respondió que sí, al señalar que no se trata únicamente de distribuir recursos, sino también responsabilidades.

“El pacto fiscal es un acuerdo para distribuir no solamente recursos, sino responsabilidades”, sostuvo.

La autoridad departamental remarcó que los nuevos recursos no deberán destinarse a cubrir burocracia, sino a generar impacto positivo en inversión pública y beneficio directo para la población.

Competencias no cambiarán

Revilla aclaró que la nueva normativa no modificará las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado.

En el caso de salud, indicó que seguirá siendo una competencia concurrente entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Lo que cambiaría, según explicó, es la posibilidad de contar con mayores recursos para atender esas áreas.

“No se van a modificar las competencias, no se va a modificar la Constitución”, afirmó.

Recursos e impuestos en discusión

El gobernador paceño explicó que aún debe definirse de dónde saldrán los recursos para aplicar el 50/50.

Indicó que la discusión técnica deberá establecer si se tratará de impuestos existentes, nuevos tributos, uno o varios mecanismos de coparticipación.

“Esa es la discusión que vamos a llevar adelante en una mesa técnica de manera inmediata”, señaló.

Deudas serán tratadas por separado

Revilla reconoció que La Paz, al igual que otras gobernaciones, tiene deudas pendientes. Sin embargo, aclaró que los recursos que provengan del 50/50 no serán destinados a pagar deudas, sino a inversión pública.

Explicó que el acuerdo también contempla tratar la situación financiera de cada región por separado, con posibles medidas de flexibilidad en plazos y condiciones de pago.

“Estos nuevos recursos que vendrían del 50/50 no van a ir a pagar deudas. Eso se va a destinar a inversión pública”, indicó.

Reuniones por región

El gobernador informó que, además de la agenda común sobre coparticipación, cada departamento tendrá mesas individuales con el Gobierno nacional para abordar problemas específicos.

Señaló que algunas regiones enfrentan dificultades con créditos, otras con deudas o procedimientos administrativos, por lo que cada caso deberá ser trabajado según su realidad.

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