“Alguien está ganando en la reventa y el contrabando de combustible”, denuncia el Comité Pro Santa Cruz

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó la falta de soluciones estatales y afirmó que “alguien está ganando en la reventa del combustible en el contrabando del combustible”.

El líder institucional remarcó la gravedad del desabastecimiento actual al señalar que “no tenemos diésel” y que la crisis responde a una falta de voluntad política por parte del Ejecutivo.

Riesgo inminente para la producción y el abastecimiento

Cochamanidis advirtió que la falta de carburantes afectó el cierre de la zafra e interrumpió el acopio de sorgo para el alimento animal. Ante el peligro que corre la siembra de soya, manifestó preocupado que “de aquí a un par de meses no va a haber alimento para el país”.

El representante cívico planteó aperturar la importación directa para que los empresarios asuman el riesgo sin comprometer recursos estatales.

En ese sentido, insistió en que el Gobierno debe reaccionar y remarcó que “si el Gobierno hoy no tiene plata, cómo ha salido Santa Cruz adelante: con iniciativa privada”.

El centralismo y el impacto en el empleo formal

Ante la escasez constante de carburantes y los bloqueos en las carreteras que deterioraron el aparato productivo y provocaron pérdidas de empleo en el país, el representante cruceño enfatizó que “con estos problemas se pierden empleos y empiezan a engrosar la informalidad”.

Para superar la situación actual, el presidente cívico planteó redistribuir los ingresos hacia las regiones para fortalecer a los municipios, gobernaciones y universidades.

Según su evaluación, “es una gran oportunidad para reescribir la historia y que el poder sea como corresponde desde las regiones”.

Exigencia de coordinación en la seguridad ciudadana

Cochamanidis también abordó los problemas de inseguridad y cuestionó la falta de control en las fronteras nacionales para frenar la delincuencia. Para finalizar, recalcó la responsabilidad de las autoridades y sostuvo que “el responsable de la seguridad es el poder central”.

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