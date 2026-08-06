Desfile, gastronomía y civismo: Así rindió homenaje a la Patria QNMP

Como parte de los festejos por el aniversario patrio, Que no me pierda organizó actividades como serenata en homenaje a Bolivia. En este sentido, los estudiantes de la Unidad Educativa Adventista del Plan Tres Mil iniciaron con el tributo musical a la patria marchando desde las afueras del estudio televisivo hasta la Plazuela de CRE.

La directora de la institución expresó que “estamos contentos porque somos parte de este homenaje patrio a nuestra amada Bolivia cumpliendo estos 201 años y homenajeando de esta manera y también con la educación integral que brindamos”.

Compromiso y dedicación cívica

Considerada una de las agrupaciones musicales escolares más grandes de Santa Cruz, la banda lució sus uniformes distintivos durante todo el recorrido.

El fervor de los jóvenes reflejó el esfuerzo constante de semanas de preparación para llevar alegría a la ciudadanía en esta fecha histórica. La directora del plantel educativo enfatizó sobre el significado del aniversario afirmando que “el 6 de agosto significa todo, nuestra identidad como bolivianos, nuestra cultura, la que representamos, somos orgullosos de lo que somos”.

Al respecto, una de las estudiantes de la delegación afirmó que “estoy muy contenta de estar aquí y rendirle homenaje a Bolivia”.

Un mensaje de unidad nacional

Los integrantes de la comitiva destacaron la amabilidad de la gente como el valor más importante de la nación e instaron a mantener vivas las tradiciones.

Por su parte, un docente del colegio concluyó la jornada con un emotivo saludo para la población: “Un mensaje para Bolivia sería: Siéntase feliz, usted es amado por esta Patria”.

Al finalizar el recorrido de la banda en la Plazuela CRE, la jornada festiva concluyó con la instalación de las estaciones 'roja', 'amarilla' y 'verde'. En estos puntos temáticos, los asistentes y participantes disfrutaron de una variada muestra de la gastronomía típica proveniente de las distintas regiones del país.

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