“Soy víctima desde mis 15 años y ya no me quiero callar”, joven denunció maltrato y amenazas por su expareja

Cargando...

Bolivia

Una joven de 18 años, denunció a través de las redes sociales que durante tres años fue víctima de agresión física, psicológica y sexual por parte de su expareja en Cochabamba.

Mediante fotos y videos que publicó la víctima se observa que este la amenazaba con armas de fuego. El caso ya se denunció ante las autoridades y se está tras el paradero del agresor.

La víctima accedió a una entrevista en el programa Que No Me Pierda, junto a su abogado, para dar su testimonio.

"Desde mis 15 años soy víctima de agresión y acoso. Yo lo quiero hacer público porque ya no me quiero callar, es algo que he callado durante mucho tiempo y me he sentido agobiada por todo que paso. Se que así podré ayudar a otras chicas para que denuncien", dijo la víctima.

El abogado de la víctima, Juan Pablo Valencia, afirmó que el proceso está avanzando, sin embargo cuestiona la falta de rapidez por parte de las autoridades policiales para la captura del agresor. "La denuncia se realizó por dos tipos penales, es decir los delitos de estupro y violencia doméstica", aclaró.

Cargando...

"Él me enviaba videos donde se golpeaba para poder manipularme, me decía que se iba a matar y todo eso me causaba ansiedad", agregó la joven.