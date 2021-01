Transporte confirma que este martes no habrá circulación de micros, trufis y taxis

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El dirigente del Transporte en Santa Cruz, Ronald García, manifestó que después de no llegar a un acuerdo con el Gobierno para el diferimiento de créditos, este martes 12 de enero, desde las 0:00 horas, se instalarán 11 puntos de bloqueos en el departamento cruceño.

En contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP), el dirigente indicó que, además de los bloqueos, no habrá circulación del transporte, tanto micros, trufis, mototaxis ni taxis.

"Se bloqueará la ASFI y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no saldrá combustible", anunció García.