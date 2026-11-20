Red Uno y Coca-Cola convocan a seguidores de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a enviar un video de 40 segundos contando cómo celebran las fiestas. Las tres familias elegidas viajarán al set de Sabores Bolivianos para cocinar sus tradiciones en vivo.
20/11/2026 12:50
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¿Tu familia tiene anécdotas entrañables, recetas de temporada y ganas de celebrar la Navidad a lo grande? Esta es tu oportunidad de llevar la calidez de tu hogar a la televisión nacional. Red Uno y Coca-Cola abrieron la convocatoria para "Sabores Navideños", una propuesta especial dentro del programa Sabores Bolivianos que invita a las familias del eje troncal a sentarse a la mesa, compartir sus tradiciones y vivir una experiencia navideña inolvidable.
¡No dejes que el ajetreo de fin de año te gane! Reúne a los tuyos, graba tu historia y anímate a postular para ser una de las familias invitadas este diciembre.
Paso a paso: ¿Cómo postular a tu familia?
Si vives en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, participar es muy sencillo. Solo debes seguir estos tres pasos:
Reúne a tu familia: Convoca a tus familiares de línea directa —contando con integrantes mayores de edad— que estén dispuestos a contar su historia en pantalla y viajar al estudio del programa si resultan elegidos.
Graba un video de máximo 40 segundos: Presenten a los integrantes del hogar y respondan con espontaneidad y cariño a la pregunta: ¿Cómo celebran y disfrutan juntos la Navidad en familia?
Envíalo por WhatsApp: Manda el video directamente a la línea oficial de WhatsApp de Sabores Bolivianos, la cual se muestra en pantalla durante la emisión diaria del programa por Red Uno.
¡Anímate a participar! El equipo de producción de Red Uno y Coca-Cola revisará cada postulación y elegirá las historias que mejor reflejen la unión, el afecto y el espíritu de la Navidad boliviana.
Una mesa más grande para celebrar las tradiciones regionales
Bajo los mensajes "Juntos en todas" y "Esperaste las fiestas todo el año. Disfrutémoslas juntos con Coca-Cola", la campaña nace con el propósito de hacer una pausa en medio de las compras, los pendientes y la rutina de fin de año para volver a lo esencial: compartir alrededor de la mesa y celebrar la identidad culinaria de Bolivia.
Durante tres viernes consecutivos de diciembre, el set de Sabores Bolivianos abrirá sus puertas para recibir como invitados de honor a tres familias seleccionadas, una por cada ciudad del eje troncal. Así, el viernes 4 de diciembre, "Sabores Navideños" llegará a La Paz; el viernes 11 de diciembre será el turno de Cochabamba; y el viernes 18 de diciembre, cerramos en Santa Cruz.
Durante el programa, los conductores Alan, Gaby, Kathe y Ale compartirán de cerca con los invitados para conocer sus costumbres y recuerdos navideños. Juntos cocinarán un menú navideño típico de su región y cerrarán el encuentro con un brindis especial que celebra la mesa compartida y el espíritu de estas fechas.
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