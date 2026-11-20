¿Tu familia tiene anécdotas entrañables, recetas de temporada y ganas de celebrar la Navidad a lo grande? Esta es tu oportunidad de llevar la calidez de tu hogar a la televisión nacional. Red Uno y Coca-Cola abrieron la convocatoria para "Sabores Navideños", una propuesta especial dentro del programa Sabores Bolivianos que invita a las familias del eje troncal a sentarse a la mesa, compartir sus tradiciones y vivir una experiencia navideña inolvidable.

¡No dejes que el ajetreo de fin de año te gane! Reúne a los tuyos, graba tu historia y anímate a postular para ser una de las familias invitadas este diciembre.

Paso a paso: ¿Cómo postular a tu familia?

Si vives en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, participar es muy sencillo. Solo debes seguir estos tres pasos:

Reúne a tu familia: Convoca a tus familiares de línea directa —contando con integrantes mayores de edad— que estén dispuestos a contar su historia en pantalla y viajar al estudio del programa si resultan elegidos. Graba un video de máximo 40 segundos: Presenten a los integrantes del hogar y respondan con espontaneidad y cariño a la pregunta: ¿Cómo celebran y disfrutan juntos la Navidad en familia? Envíalo por WhatsApp: Manda el video directamente a la línea oficial de WhatsApp de Sabores Bolivianos, la cual se muestra en pantalla durante la emisión diaria del programa por Red Uno.

¡Anímate a participar! El equipo de producción de Red Uno y Coca-Cola revisará cada postulación y elegirá las historias que mejor reflejen la unión, el afecto y el espíritu de la Navidad boliviana.

¡Tu familia podría ser parte de "Sabores Navideños"!. Foto Sabores Bolivianos.

Una mesa más grande para celebrar las tradiciones regionales

Bajo los mensajes "Juntos en todas" y "Esperaste las fiestas todo el año. Disfrutémoslas juntos con Coca-Cola", la campaña nace con el propósito de hacer una pausa en medio de las compras, los pendientes y la rutina de fin de año para volver a lo esencial: compartir alrededor de la mesa y celebrar la identidad culinaria de Bolivia.

Durante tres viernes consecutivos de diciembre, el set de Sabores Bolivianos abrirá sus puertas para recibir como invitados de honor a tres familias seleccionadas, una por cada ciudad del eje troncal. Así, el viernes 4 de diciembre, "Sabores Navideños" llegará a La Paz; el viernes 11 de diciembre será el turno de Cochabamba; y el viernes 18 de diciembre, cerramos en Santa Cruz.

Durante el programa, los conductores Alan, Gaby, Kathe y Ale compartirán de cerca con los invitados para conocer sus costumbres y recuerdos navideños. Juntos cocinarán un menú navideño típico de su región y cerrarán el encuentro con un brindis especial que celebra la mesa compartida y el espíritu de estas fechas.