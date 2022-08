Unión Juvenil Cruceñista. “Hordas pagadas por Jhonny atentaron contra la vida de jóvenes cruceños y no se lo vamos a perdonar”

Santa Cruz, Bolivia

“Tenemos 10 heridos. La Unión Juvenil Cruceñista estaba yendo a entregar víveres a su punto de bloqueo y hordas pagada por el alcalde Jhonny Fernández, nos atacaron, nos han correteado a punta de cuchillos”, manifestó un dirigente unionista.

“Señor Jhonny Fernández, se ha metido con la Unión Juvenil Cruceñista y esto no se va a olvidar, téngalo claro que la institución no se lo va perdonar, porque usted a atentado contra la vida de jóvenes cruceños y eso no lo vamos a permitir”, subrayó el unionista.