[VIDEO] Observe al grupo peruano que cambio la letra de la morenada ‘La Aromeñita’ por ‘La Puneñita’

Cargando...

La Paz

En pasados días se conoció que en medio de una presentación del grupo Llajtaymanta en Puno - Perú, su vocalista Orlando Andia reivindicó y pidió respetó a las composiciones y letras de autores bolivianos, tras conocerse el cambio de la letra de la morenada de autor boliviano ‘La Aromeñita’, por ‘La Puñenita’.

Pero no solo fue cambiado el título de la canción, sino gran parte de la letra, hecho generó la molestia de artistas bolivianos y la población.

Al respecto Orlando Andia, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, señaló que hizo este reclamo en público debido a que no es la primera que suceden estos hechos, y que actuó bajo el marco del debido respeto.

“Lamentablemente ocurrió esto, no es la primera vez, yo creo que hicimos lo que cualquier boliviano podía haber hecho en su momento y dada la ocasión, nosotros tuvimos que hacer la aclaración para decir que ‘La Aromeñita’ es una composición de don Manuel Soliz y de don José Soliz que es su hijo. Don Manuel Soliz es autor de la música y don José Soliz es de la letra”, manifestó Andia.

Andia afirmó que se hizo la aclaración que correspondía, debido a que esta canción es muy icónica en Oruro y Bolivia, por lo que aseguró que en el marco de lo que caracteriza a los bolivianos se hizo el reclamo y reflexión con la educación pertinente.

Cargando...

“Seguro que este hecho no ha gustado a muchos peruanos, de ahí que nos han silbado y nos han abucheado, pero al final terminaron aplaudiéndonos y eso hay que aplaudir de los amigos peruanos”, aseveró Andia.