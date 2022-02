“Ya no soporto más peleas” dijo el niño que alertó la violencia que sufría su madre

El Alto

Doña Juana víctima de violencia doméstica estuvo presente este miércoles en el programa Que No Me Pierda, afirmó que nunca pensó que su hijo le ayudaría a armarse de valor para denunciar los maltratos de su pareja, sin embargo, tras la intervención de las autoridades señaló que se siente con el deseo de salir adelante junto a su pequeño.

“Ahora estoy rescatada como de una soga, estaba como amarrada, él me amenazó yo no pude denunciar siempre me amenazaba, yo soy policía y en donde sea voy a ganar decía él, tu vas a aparecer muerta, me amenazaba y a mi hijo lo maltrataba”, manifestó doña Juana.