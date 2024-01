Elon Musk anuncia que "se realizó el primer implante de microchip en el cerebro de una persona"

Cargando...

Elon Musk anunció que se ha realizado con éxito el primer implante del microchip Neuralink en el cerebro. Recibieron la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en mayo de 2023 para su primer ensayo en humanos, un hito fundamental para la startup.

El objetivo de la empresa es implantar microchips en el cerebro de personas paralizadas y permitirles mover su cuerpo utilizando sus pensamientos. Hasta el domingo, los chips sólo se habían implantado en monos y cerdos.

Neuralink anunció en septiembre que pronto comenzaría un ensayo en humanos para evaluar la seguridad de su implante.

“El primer ser humano recibió ayer un implante de @Neuralink y se está recuperando bien (…) Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales", publicó en su cuenta de "X".

No se dieron detalles del paciente, pero Ashlee Vance, quien escribió una biografía en 2015, ‘Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future’, escribió en un informe de Bloomberg que el candidato ideal para el primer ensayo en humanos de Neuralink era “un adulto menor de 40 años cuyos cuatro miembros estén paralizados”.

Vance explicó que un cirujano tardaría «un par de horas» en realizar una craniectomía y otros 25 minutos más hasta que un robot insertará el chip en el área del cerebro que controla las manos, las muñecas y los antebrazos.

“El objetivo es demostrar que el dispositivo puede recopilar de forma segura datos útiles de esa parte del cerebro del paciente, un paso clave en los esfuerzos de Neuralink por convertir los pensamientos de una persona en una serie de comandos que una computadora pueda comprender”, añadió Vance.