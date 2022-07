¡Al igual que una niña! Una madre rompe en llanto al recibir boletos para ver a Bad Bunny

Cargando...

El peculiar momento quedó grabado, una madre rompe en llanto después de recibir como regalo de cumpleaños una entrada para ver a su ídolo Bad Bunny.

Fue su hija quien compartió su historia y se convirtió en un éxito en minutos volviéndose viral en las redes sociales.

Se ve como la madre llora de alegría y hasta dice que pensó 'que se iba a morir sin ver a Bad Bunny en vivo', pues asegura es su gran fan.

En la grabación se observa a la madre agradeciendo a su hija por haber cumplido uno de sus mayores deseos y luego de abrir un sobre, que contenía una carta y los boletos, les pidió que volvieran a leer la sorpresa que acababa de recibir, ya que no podía creer lo que estaba viendo.

“Este es mi presente de mi para ti. ¿Quién es él? (refiriéndose a la imagen de Bad Bunny que venía en su tarjeta), dijo la joven. “Mi Bad Bunny”, respondió su madre. “Oh my good…¿realy? Yo decía me voy a morir y no voy a ver a mi Bad Bunny”, dijo y empezó a llorar.

La madre que se volvió viral por su tierna reacción, se da cuenta de que dentro del sobre también hay unas entradas para ver a Bad Bunny en su “World Hottest Tour”, el próximo agosto.

El clip rápidamente se volvió viral en Twitter donde a muchas personas conmovió la reacción de la madre en el video.