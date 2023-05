"Arruine su matrimonio": Modelo de OnlyFans descubre que su mejor cliente era su padrastro

Cargando...

Australia

Una modelo australiana de OnlyFans contó su historia, dejando a todos sus seguidores boquiabiertos. La joven reside en Nueva Gales del Sur, Australia, y es llamada Taila Maddison, pero conocida en TikTok como “@Ta1laaa”.

Por medio de la plataforma china dio a conocer que “arruinó el matrimonio de su madre”, todo ocurrió luego que se enteró que su mejor cliente era su padrastro, quien había gastado casi 2 mil dólares.

“Nunca planeé contar esta historia en TikTok, pero aquí estamos… Cuando empecé mi sitio web, tenía este cliente que era mi cliente número uno. Fue un seguidor desde el principio. Hablábamos todos los días, me hacía peticiones personalizadas, cosas muy específicas, y también tenía un nombre de usuario muy concreto en la web", comentó.

El usuario tenía el mismo nombre en TikTok y la siguió, fue la plataforma la que le informó que también estaba en sus contactos telefónicos, lo cual desconcertó.

"Me volví completamente loca intentando averiguar quién era esta persona a partir de mis contactos… Lo reduje a seis personas, y una de ellas era mi padrastro. Me dejé llevar por mi instinto, envié un mensaje a la cuenta del sitio web y dije: 'Sé quién es'. A los dos minutos, recibí un mensaje de mi padrastro que decía: Hola Tay, ¿podemos hablar?".

"@Ta1laaa" informó, en una entrevista con el periódico The Daily Telegraph, que su padrastro abandonó el hogar familiar y ya no están en contacto, y ella lo bloqueó "de mis páginas en todas las plataformas". Agregó: "No he sabido nada de él desde el día en que lo llamé. Ni siquiera quiso entrar en casa para recoger sus pertenencias mientras yo estaba allí".

"Cuando lo confronté, lo negó a sus amigos y, obviamente, mi madre lo dejó de inmediato… Pero sí, si quieres hablar de traumas familiares, mi padrastro me vio mantener relaciones sexuales con mi pareja durante dos meses", refirió.

La modelo instó a otras personas que crean contenido en sitios para adultos a que entiendan y asimilen que es muy probable que alguien de su escuela, gimnasio, lugar de trabajo o incluso de su propia familia esté observando todos sus movimientos.