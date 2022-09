Una policía fue suspendida luego de que descubrieran que también era modelo de OnlyFans

Cargando...

EE.UU.

Una oficial de policía de Detroit renunció después de que su jefe descubrió que estaba compartiendo pornografía en una página de OnlyFans. Aparentemente, la mujer llamada Janelle Zielinski estaba publicando videos en un sitio que publicitó en su Instagram.

Según el Departamento de Policía de Detroit, la mujer compartía "contenido subido de tono" en su red social. El jefe del Departamento, James White, compartió que se enteró del sitio de OnlyFans el martes e inició una investigación inmediata por los hechos.

La oficial subió fotos en lencería. Foto: Instagram/jay_ifbb_pro

El hombre pidió que la mujer fuera suspendida; sin embargo, se enteró de que ya había renunciado. "Su carta de renuncia entra en vigencia el 23 de septiembre, pero como fue suspendida, ya no trabajará", comentó James White.

Si bien tener una página de OnlyFans no es ilegal, "una de las bases de DPD es que también debes mantener tu vida privada inmaculada", dijo White, diciendo que en tales asuntos, "el comando se mueve muy rápido".

Según su versión de los hechos, la oficial tenía puesto su uniforme de policía en fotos en su Instagram, pero no en el material porno publicado en OnlyFans. La mayoría de las fotos subidas en Instagram de ella en uniforme también se han eliminado desde su renuncia.

La oficial compartía fotos con su uniforme. Foto: Instagram/jay_ifbb_pro

Su jefe compartió que en una foto publicada el martes, el día en que se lanzó la investigación, la mujer se mostraba en topless con solo los pezones cubiertos.

Al respecto, la mujer dijo en Instagram: "voy a decirlo ya que todos se están enterando… Dejé el DPD para mejorar mi vida y estar con las personas que me importan y me aman”. Insistiendo en que "nunca la habían despedido ni se había metido en ningún problema", puntualizo que sus historias de Instagram que las personas del Departamento "no pueden manejar el éxito de las personas ".