Por tomarse fotos para OnlyFans se queda atrapada en una cueva

Mundo

La modelo de Onlyfans, Michaela Ogilvie, oriunda de Ramsgate, Inglaterra, se quedó atrapada en una cueva durante una sesión de fotografías para la plataforma de contenido erótico.

La Royal National Lifeboeat Institution tuvo que rescatar a la joven de morir ahogada tras subir la marea, según información recabada por el portal Mirror. Esta es su historia.

La joven decidió acudir a una cueva para tomarse fotografía desnuda para su contenido de Onlyfans, sin embargo, el nivel del agua comenzó a subir rápidamente por lo que contempló sus opciones para escapar por lo que era escalar por los acantilados o nadar contra la marea.

Por lo que la Michaela, antes de intentar cualquier otra cosa, llamó a emergencias y los salvavidas llegaron a los pocos minutos para rescatarla.

La modelo dijo que estaba disfrutando ver el mar “brillar” y agregó: “Pensé que sería genial desnudarme en la cueva. Me tomó un tiempo desvestirme. Miré hacia el mar y todo estaba tan tranquilo. Solo logré cuatro fotos”.

Además, explicó que se dio cuenta demasiado tarde que el lugar estaba solo no porque tuviera suerte sino porque era de muy difícil acceso, además de que ignoró las advertencias que están señalizadas indicando que la marea subía en ese lugar.

“No había nadie alrededor, pero me di cuenta de que era porque nadie podía llegar allí. Fue una locura, pero tiendo a vivir completamente el momento. Vi la señal de la marea, pero simplemente no registré lo que decía”.

Ogilvie reveló que tuvo que usar la aplicación de mensajería Snapchat para ayudar a los salvavidas a encontrar su ubicación debido a que no tenía señal ahí.

“Afortunadamente, tuve el cerebro para usar Snapchat porque no tenía señal allí, así que no podía mostrar mi ubicación. Estaba en los mapas de Snapchat y haciendo zoom y me encontraron”, explicó a Mirror.