"Me estoy comiendo a mi marido": Mujer es adicta a cenizas de su esposo fallecido [VIDEO]

Tennessee, EE.UU.

Un insólito caso que se ha hecho viral se dio a conocer recientemente en el programa “Mi extraña adicción”, transmitido en Estados Unidos, y se trata del caso de una mujer que tiene una extraña manía: comerse las cenizas de su esposo.

Se trata de Casie, quien vive en Tennessee, y que en el programa "My Strange Addiction" (2019) explicó que perdió trágicamente a su marido Sean, que sufrió un ataque de asma en 2011, cuando llevaban dos años y medio de haberse conocido, una experiencia que le costó mucho superar, por lo que decidió llevar sus cenizas a todas partes.

Sin embargo, su adicción por las cenizas empezó cuando derramó un puñado en sus manos durante una de las transferencias. La mujer contó que no quería echar a perder los restos de su esposo y empezó a lamerse las manos.

“Supongo que con la transferencia de sus cenizas algunos también se metieron en la caja de cartón y eso se derramó en mis manos. No quería botarlo, ese es mi marido, no quería botarlo, así que me lo lamí los dedos... Y aquí estoy hoy casi dos meses después y no puedo parar, me estoy comiendo a mi marido”, manifestó.