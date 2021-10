Cargando...

Mundo

En el transporte público siempre nos encontramos con todo tipo de personas y más aún cuando se encuentra lleno. Por supuesto, este tipo de situaciones no se pueden evitar y hasta a veces podemos pasar por un momento desagradable cuando alguien a nuestro costado no tiene un olor que nos parezca agradable.

Tal es el caso de este joven, quien iba viajando a bordo de un bus de transporte público cuando de pronto un sujeto subió y se paró junto a él.

El hombre levantó el brazo dejando su axila al lado del muchacho protagonista del curioso video de redes sociales. Lejos de acobardarse por el incómodo aroma, el joven sacó un objeto inesperado.

Cargando...

Tal como se observar en el video, el muchacho está con un desodorante y el señor a su lado con el brazo levantado dejando su axila al descubierto. Es en ese momento en el que el joven aprovecha para rociarle el antitranspirante mientras el bus se encontraba circulando, pues de esta forma él no se daría cuenta.

En las imágenes virales se logra ver el momento exacto en que el chico aprovecha que otra persona empuja al hombre para empezar a echarle desodorante en la axila. El curioso video hizo reír a miles de internautas en TikTok.

“Le echaste para todos lados menos para el sobaco”, “Y todavía se ponen camisetas”, “No sé si me sorprendió más el que no le atinaras o que él no se diera cuenta”, son algunos de los comentarios que se logran leer en el video viral.