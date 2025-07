"Podría robar tu alma": Dolly Parton tenía pánico a la "oscuridad" de Charles Manson

La icónica cantante Dolly Parton, conocida mundialmente por su música y su profunda fe, tenía una sorprendente preocupación hacia el infame asesino en serie Charles Manson. Parton confesó que sentía un temor genuino de que la "oscuridad" de Manson pudiera "llegarle" o incluso "robar el alma" de aquellos que se acercaran a él.

Las revelaciones surgen de los escritos en el diario de Lawrence Grobel, un reconocido entrevistador de celebridades, con quien Parton mantuvo una estrecha amistad desde 1978. En 1981, Grobel se encontró ante la inusual oportunidad de entrevistar a Manson, un hecho que lo llevó a consultar a su amiga.

Según los diarios de Grobel, Parton reaccionó con una intensa aversión. "Creo que te robaría el alma", le dijo la cantante. Añadió, con firmeza: "Ni siquiera puedo mirar una foto de él". La preocupación de Parton era tal que advirtió a Grobel que, si seguía adelante con la entrevista, "sé que no querría tener mucho que ver contigo".

Parton explicó que, a pesar de que Grobel no pretendía darle atención al asesino, el encuentro podría tener un impacto espiritual negativo. "Sé que es una historia asombrosa", admitió Parton, "pero siendo como somos, tú y yo, con la fuerza maravillosa y pura que hay en ti, solo un minuto con él podría destruir todo lo que podemos ser. Así funcionan los espíritus. Tendrías que ser valiente para lidiar con él, y sé que lo eres, pero es algo con lo que no se tienta a Dios. Me daría miedo que me afectara".

La artista incluso manifestó que la sombra de Manson se interpondría en su amistad, como un "diablo" que surgiría entre ellos. "Tú y yo estaríamos más como en una batalla y yo te estaría mirando de otra manera, porque te cambiaría y quizás ni siquiera lo sabrías. La oscuridad es algo en lo que no hay que involucrarse".

Tras la conversación con Parton, Grobel sintió que su decisión estaba "prácticamente tomada". Aunque declinó la entrevista, Parton mantuvo su distancia, confesando que el mero hecho de que él considerara la idea la "preocupaba".

La fe de Dolly Parton ha sido una guía constante a lo largo de sus más de 65 años de carrera en la industria musical. A menudo ha hablado públicamente sobre sus creencias, pidiendo a Dios que la rodee de las personas adecuadas y la guíe en su camino. Su postura frente a Charles Manson es un claro reflejo de esta devoción, mostrando la intensidad de su convicción en la lucha entre la luz y la oscuridad.

