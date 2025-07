Un joven vivió un momento de tensión y luego de vergüenza absoluta al creer que el tatuaje que se había hecho en la espalda estaba… ¡al revés! La historia, que terminó en un blooper monumental, se hizo viral en TikTok tras ser compartida por la cuenta @agustinmontedoro.

El muchacho, alarmado, decidió escribirle al tatuador para reclamarle por el supuesto error. En el chat le envió una foto de su espalda junto con la imagen original del diseño. “Te mandé la foto de mi 5 en la espalda y la del 5 que te pasé para tatuar. ¿No notás una diferencia? Hay un problema que tenemos que resolver”, escribió, convencido de que algo estaba mal.

El tatuador, desconcertado, respondió que no veía ningún fallo. Pero el joven insistió: “Agustín, ¿cómo se escribe el número 5? Me lo tatuaste al revés, campeón. El primer día te pregunté si no estaba mal y vos me dijiste que estaba bien. Te lo digo con la mejor onda, maestro”.

“Me tatuaste un ‘5’ al revés”: El insólito malentendido que se volvió viral (Video). Foto: TikTok/@agustinmontedoro

Fue entonces cuando el artista le mandó una foto para demostrarle que el diseño estaba perfecto. El supuesto error no era más que el reflejo en el espejo, que había confundido al cliente.

Cuando se dio cuenta de la verdad, el joven no pudo ocultar la vergüenza: “No... yo me lo vi al revés... me quería cortar las bol... Como no me mandaste la foto y lo vi al revés, pensé que estaba mal. Disculpá, no dormí en toda la noche porque pensé que estaba al revés... no dije nada Agustín, disculpá”, admitió en un audio que ya es parte de la anécdota viral.

El tatuador, lejos de enojarse, compartió la divertida situación en redes con la frase: “Cuando los memes se hacen realidad”. El video ya superó los 2,7 millones de reproducciones, y los comentarios son un show aparte: “No puede ser la soberbia y superioridad del chabón”, “el voto de esta persona vale lo mismo que el mío” y “me mata que nunca se disculpó por su confusión” fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Un simple tatuaje terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas de la semana.

Mira el video:

