A esto se dedican los hijos de Steve Jobs tras haberse quedado sin la herencia de su padre

La multimillonaria fortuna de Steve Jobs, el visionario cofundador de Apple, no se transmitirá a sus hijos como herencia. Así lo ha dejado claro Laurene Powell Jobs, su viuda, quien ha manifestado su intención de destinar su capital, que actualmente ronda los $12.100 millones de dólares, a causas filantrópicas.

Tras el fallecimiento de Jobs en 2011, Laurene Powell Jobs heredó una parte significativa de las acciones de Apple y The Walt Disney Company. Sin embargo, su visión trascendió la mera administración de este legado. Fundó Emerson Collective, una organización dedicada a impulsar cambios en áreas clave como la educación, el medio ambiente y la reforma migratoria. A través de Emerson, también adquirió el 70% de la prestigiosa revista The Atlantic y se convirtió en inversionista del grupo Monumental Sports, propietario de equipos deportivos de renombre como los Washington Wizards (NBA), Capitals (NHL) y Mystics (WNBA), según publica la revista Hola.

"Todo termina conmigo"

Laurene Powell Jobs ha sido contundente en su filosofía sobre la riqueza. En una entrevista con The New York Times en febrero de 2020, afirmó: "No me interesa construir una herencia generacional, y mis hijos lo saben. A Steve tampoco le interesaba eso. Si vivo lo suficiente, todo termina conmigo."

Además, cuestionó la concentración de grandes fortunas en pocas manos: "No es correcto que una sola persona acumule una cantidad de riqueza equivalente a la de millones y millones de otras personas juntas". Powell Jobs también explicó que su enfoque está en utilizar esta fortuna para el beneficio social, honrando la visión de su difunto esposo: "Heredé mi fortuna de mi esposo, a quien no le importaba acumular dinero. Estoy haciendo esto en honor a su trabajo, y he dedicado mi vida a distribuir esta fortuna de forma efectiva, en maneras que impulsen a las personas y comunidades de forma sostenible".

Los caminos independientes de los hijos de Steve Jobs

Aunque no heredarán una fortuna, los hijos de Steve Jobs están forjando sus propios y exitosos caminos:

Lisa Brennan-Jobs , hija de Steve con Chrisann Brennan, es una reconocida escritora con colaboraciones en publicaciones como Vogue y O, The Oprah Magazine .

Reed Jobs , el hijo mayor de Steve y Laurene, es inversionista en Yosemite, una firma de capital de riesgo enfocada en la investigación y el tratamiento del cáncer.

Eve Jobs , la hija menor, se ha destacado como jinete profesional y también en el mundo del modelaje .

De Erin Jobs, la segunda hija, se sabe poco, ya que ha mantenido un perfil más privado.

Una historia de amor que comenzó en Stanford

Steve y Laurene se conocieron en 1989, cuando él impartía una charla en la Escuela de Negocios de Stanford, donde ella cursaba su MBA. Su conexión fue inmediata. Dos años después, el 18 de marzo de 1991, se casaron en una ceremonia íntima de rito budista en el Parque Nacional Yosemite.

En la biografía Steve Jobs: The Man Who Thought Different, el propio Jobs relató el momento decisivo de su relación: "Estaba en el estacionamiento, con la llave en el auto, y me pregunté: 'Si esta fuera mi última noche en la Tierra, ¿preferiría pasarla en una reunión de negocios o con esta mujer?'. Corrí tras ella, le pedí cenar y desde entonces estuvimos juntos".

Años más tarde, Laurene resumiría su profunda conexión: "Crecí con él. Como con cualquier persona con la que compartes tu vida, hay un intercambio y una intensidad. Tuvimos una conexión muy, muy hermosa y profunda."

