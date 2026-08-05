¿Te despiertas siempre de madrugada? La ciencia revela qué podría estar pasando

El hábito de interrumpir el descanso en mitad de la madrugada responde, en la mayoría de los casos, a un mecanismo biológico natural del organismo. De acuerdo al portal Meganoticias, durante ese lapso nocturno ocurren variaciones fisiológicas que predisponen al cuerpo a un estado de alerta sutil previo al amanecer.

El rol del cortisol en la madrugada

La elevación progresiva del cortisol actúa como una señal interna que prepara al cuerpo para iniciar la jornada diaria. A este proceso hormonal se suma una disminución de los niveles de azúcar en la sangre horas después de la última comida, lo que vuelve al sueño más frágil.

Despertar de forma aislada y retomar el descanso sin afectar el rendimiento del día siguiente no representa ningún riesgo para la salud. La complicación surge cuando las interrupciones se vuelven frecuentes durante la noche e impiden alcanzar un sueño verdaderamente reparador.

El impacto del insomnio crónico

En quienes padecen trastornos del sueño prolongados, la respuesta hormonal tiende a alterarse y adelantarse de manera permanente. Esta desregulación provoca que el despertar de la madrugada deje de ser un evento transitorio y derive en desvelos extensos.

Optimizar los hábitos nocturnos mediante la reducción de estímulos y la desconexión de pantallas resulta esencial para resguardar la calidad del sueño. Ante la persistencia de las interrupciones, la intervención especializada a través de terapias conductuales constituye la vía principal de tratamiento.

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