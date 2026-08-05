Los usuarios de redes sociales pueden personalizar sus fotografías con diseños tricolores para celebrar el 6 de agosto y mostrar su orgullo por el país.

A pocos días de la celebración del aniversario de Bolivia, miles de usuarios buscan formas de expresar su identidad y patriotismo en redes sociales.

Una de las opciones más utilizadas es colocar un marco con los colores de la bandera boliviana en la foto de perfil de Facebook u otras plataformas.

Paso a paso para activar un marco en Facebook

Para agregar un diseño patrio a tu fotografía sigue estos pasos:

1. Ingresa a tu perfil de Facebook

Haz clic sobre tu foto de perfil.

2. Selecciona “Añadir marco”

Esta opción permite buscar diseños disponibles.

3. Busca un marco boliviano

En el buscador escribe palabras como:

“Bolivia”

“6 de agosto”

“Aniversario Bolivia”

4. Elige tu diseño favorito

Puedes seleccionar opciones con la bandera tricolor, símbolos patrios o mensajes alusivos a la fecha.

5. Ajusta la imagen

Mueve o amplía la fotografía hasta lograr el resultado deseado.

6. Guarda los cambios

También puedes definir si quieres que el marco permanezca de forma permanente o solo durante las fiestas patrias.

Una forma de celebrar desde las redes

Los marcos patrióticos se han convertido en una alternativa para que los usuarios compartan el orgullo de ser bolivianos y acompañen las celebraciones por la independencia del país.

Con un simple cambio en la foto de perfil, las redes sociales se llenan de los colores rojo, amarillo y verde para conmemorar una fecha histórica.

Mira la programación en Red Uno Play