¿Qué errores deben evitarse para conservar el brillo del vehículo? Te explicamos

El jabón de platos, aunque suele utilizarse como una alternativa para lavar el vehículo, puede terminar dañando la pintura si se usa de manera frecuente.

Especialistas en detallado automotriz advierten que este tipo de detergente elimina la capa de cera protectora, reseca la superficie y deja la pintura expuesta al desgaste provocado por el sol, la lluvia y otros factores ambientales.

Además del producto utilizado, los expertos señalan que existen otros errores que reducen la vida útil del acabado del automóvil.

Entre ellos destacan lavar el vehículo bajo el sol, utilizar esponjas o trapos de cocina que generan microarañazos, emplear un solo balde con agua durante todo el lavado y limpiar las llantas con los mismos paños que luego se usan en la carrocería.

Para conservar la pintura en buen estado, la recomendación es emplear un jabón de pH neutro diseñado para automóviles, lavar el vehículo a la sombra o en horas de menor temperatura, utilizar paños de microfibra y aplicar el método de dos baldes para evitar que la suciedad vuelva a entrar en contacto con la carrocería.

También aconsejan optar por lavados automáticos sin contacto, ya que los sistemas con cepillos pueden provocar rayones al arrastrar partículas de suciedad acumuladas.

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