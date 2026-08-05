¿Qué errores deben evitarse para conservar el brillo del vehículo? Te explicamos

Expertos alertan sobre una práctica común que podría afectar el estado de la pintura del vehículo.
05/08/2026 18:20
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El jabón de platos, aunque suele utilizarse como una alternativa para lavar el vehículo, puede terminar dañando la pintura si se usa de manera frecuente.
Especialistas en detallado automotriz advierten que este tipo de detergente elimina la capa de cera protectora, reseca la superficie y deja la pintura expuesta al desgaste provocado por el sol, la lluvia y otros factores ambientales.
Además del producto utilizado, los expertos señalan que existen otros errores que reducen la vida útil del acabado del automóvil.
Para conservar la pintura en buen estado, la recomendación es emplear un jabón de pH neutro diseñado para automóviles, lavar el vehículo a la sombra o en horas de menor temperatura, utilizar paños de microfibra y aplicar el método de dos baldes para evitar que la suciedad vuelva a entrar en contacto con la carrocería.
También aconsejan optar por lavados automáticos sin contacto, ya que los sistemas con cepillos pueden provocar rayones al arrastrar partículas de suciedad acumuladas.
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