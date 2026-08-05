La alegría, el color y el sentimiento patrio fueron protagonistas este martes 4 de agosto en la tradicional avenida Mariscal Santa Cruz de La Paz, donde se desarrollaron los desfiles cívicos rumbo a la celebración de los 201 años de independencia de Bolivia.

Entre bandas, estudiantes y diferentes instituciones, un grupo de payasitos logró captar la atención del público y convertirse en uno de los momentos más llamativos de la jornada.

Su particular homenaje a Bolivia rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron la creatividad, la emoción y el orgullo con el que los artistas participaron del desfile.

Una bandera boliviana que caminó por las calles

De acuerdo con los videos compartidos por espectadores, los payasitos realizaron una presentación organizada en tres grupos.

Cada bloque lució un color diferente: rojo, amarillo y verde.

De esta manera, los artistas formaron una representación viviente de la bandera boliviana mientras avanzaban por la avenida principal.

Además, varios integrantes llevaban símbolos patrios como la escarapela nacional y la flor del patujú, elementos que reforzaron el mensaje de identidad y orgullo nacional.

Un homenaje diferente que conquistó al público

Uno de los integrantes encabezó el recorrido llevando con entusiasmo la bandera boliviana, mientras sus compañeros acompañaban el paso con energía y alegría.

La presencia del grupo rompió con la formalidad tradicional de los actos cívicos y regaló un momento de emoción para las personas que observaban el desfile.

Las imágenes generaron comentarios positivos en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron que la celebración del aniversario patrio también puede vivirse desde el arte, la creatividad y la alegría popular.

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