[VIDEO] Mujer se desmaquilla frente a su novio y él la abandona

Mundo

Una joven decidió aceptar un reto viral, a cambio de ganarse 2 mil pesos. Aunque la joven no quería hacerlo, aceptó tras la insistencia de su pareja. Fue así como se pasó por la cara las toallitas especiales para retirarse todo.

La grabación se compartió en el perfil de la creadora de contenido Lupita Anaya y que lleva por título: “Ofrecí dinero por desmaquillarse en la calle. Final inesperado”, Poco a poco la dama comenzó a limpiar su rostro, pero cuando terminó se dio cuenta de que su novio se había retirado del lugar.

"¿Y Christian?, ¿Dónde está?", se escucha decir a la joven. "¡Ay, no manches! ¿No me digas que se fue? ¿Me dejó porque me desmaquillé? No se pase, ya sabía yo. Reto cumplido y soltera nueva", agregó.

La grabación recibió muchos comentarios en los cuales los usuarios de las redes sociales no dudaron en criticar la reacción del novio de la chica. "Qué bárbaro. Ella se veía muy bonita sin maquillaje", "Que mala onda con el chico, no la quería", "Tipos así no valen la pena, le hicieron un favor con esto así se dio cuenta que en esa relación no iba a haber ningún futuro", "Ni que fuera lindo el tipo", "Es un hombre sin valor alguno. No vio tu corazón", se puede leer entre las reacciones.

