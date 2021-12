[VIDEO] Mujer se quema el cabello mientras ‘apagaba’ las velas de su torta

Utah, EE.UU.

Ana Oosterhouse, vivió momentos de 'terror' cuando su cabello comenzó a arder mientras celebraba su cumpleaños junto a su hijo. Una de las velas chocó contra su cabello ocasionando que éste se incendie de inmediato, generando la desesperación de los invitados.

La mujer, de Ogden, Utah, se encontraba celebrando su cumpleaños junto a su hijo de siete años, usando dos pasteles para que cada uno pudiera apagar sus velitas, pero entonces pasó lo inesperado y el momento que debió ser feliz de principio a fin, se volvió una pesadilla.

Como se puede apreciar en las imágenes, Ana se disponía a apagar las más de 20 velitas que tenía su torta, pero el fuego alcanzó uno de sus mechones de cabello, alarmando a los presentes que inmediatamente acudieron a ayudar a la mujer.

Además de quemaduras en su cabello, cejas, pestañas y parte de su cara, afortunadamente Ana no sufrió daños mayores.

“Pensé que me iba a incendiar, quemarme todo el cabello o terminar con quemaduras graves. Mi reacción inicial fue obviamente que quería apagarlo, pero lo que más me preocupaba era asegurarme de que nadie más se incendiara, por eso no solté el pastel. Se sintió como una experiencia extracorporal y realmente no me di cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Estoy muy agradecida de que mi familia estuviera allí para sacarlo antes de que se quemara más”, relató Oosterhouse.