Muestran los primeros 15 minutos de la tercera película Eureka Seven Hi-Evolution

Cargando...

Mundo

Mediante la página web de la franquicia de Eureka Seven revelan un video de los 15 primeros minutos de la tercera y última película titulada Koukyoushihen Eureka Seven Hi-Evolution, la cinta se estrenará en los cines de Japón el 26 de noviembre. Además de ésto, el portal también colgó un video de ocho minutos de duración en el que se hace un repaso de toda la historia de Eureka Seven.

Junto al vídeo promocional, el sitio web de la franquicia también reveló a los miembros del elenco de voz y una nueva imagen promocional para la película.

Cargando...

Miembros del Elenco de Voz:

Rina Endou como Iris

Kaori Nazuka como Eureka

Bin Sasaki como Endou

Hiro Shimono como Sumner Sturgeon

Megumi Toyoguchi como Ruri Flame

Yoko Soumi como Misha Stravinskaya

Shin’ichirou Miki como Banks

Sayaka Senbongi como Red Two

Megumi Han como Chime

Asami Seto como Ex Tra

M.A.O como Kira Pomato

Yu Shimamura como La Tino Sueno

Sumire Morohoshi como La La Land

Koichi Yamadera como Dewey Novak

Miembros del Staff:

Tomoki Kyoda se encargará de la dirección de la película

El estudio de animación BONES se encargará de la producción de la película

Yuichi Nomura junto a Tomoki Kyoda se encargarán de los guiones de la película

Naoki Sato se encargará de la composición de la banda sonora de la película

Eureka Seven es una franquicia animada creada en 2005 por el estudio BONES y Bandai Visual. Esta es la primera obra original del estudio y contó con 50 capítulos. En 2012 se estrenó una historia alternativa titulada Eureka Seven: AO, la cual contó con 24 episodios. Existe además una adaptación en manga y dos videojuegos.

Cargando...

Cuenta con 2 películas ya estrenadas, siendo la primera lanzada en septiembre del 2017 y la segunda el 10 de noviembre del 2018. La tercera película estaba programada para estrenarse en 2019 pero se retrasó hasta 2021.