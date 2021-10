Netflix y Crunchyroll estrenan diversos animes en noviembre del 2021

Cargando...

Podemos observar que continúan los nuevos estrenos de anime durante el mes de noviembre para conmemorar la “spooky season”. Por el momento se confirmó 9 estrenos dentro de las tres distintas plataformas: películas, nuevas temporadas y series con doblaje en diferentes idiomas, que en los próximos días los amantes del anime podrán disfrutarlas.

Aquí puedes ver los estrenos de animes que tendrán las plataformas como Netflix y Crunchyroll a partir de noviembre de este año.

Netflix

Kuroko no Basket: Last Game

Fecha de estreno: 15 de noviembre

La película es secuela de la serie animada, después de que Kuroko y Kagami pasan a ser estudiantes de segundo año. Un equipo americano de baloncesto callejero “street basket” llamado Jabberwock, viaja a Japón para jugar un partido amistoso con un equipo japonés, pero tras la derrota del equipo local, Jabberwock se mofan del baloncesto japonés. Esto causa el enfado del padre de Riko, que decidirá reunir al equipo titular de la Generación de los Milagros más Kuroko y Kagami. El equipo se llamará Vorpal Swords, y tendrá que encargarse de realizar un partido de revancha contra Jabberwock.

Cowboy Bebop (live action)

Cargando...

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Lo que en un principio parecía una mala idea poco a poco nos ha convencido por medio de avances y actuaciones de Jhon Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda como los tres cazarrecompensas que atraviesan el espacio abordo del Bebop. En definitiva, Cowboy Bebop representa el estreno más importante del mes, del verano y probablemente del año para Netflix.

Earwig y La bruja

Fecha de estreno: 18 de noviembre

El primer largometraje de Studio Ghibli que se separa de las tradicionales técnicas de animación que han condecorado al estudio japonés. La película producida por Goro Miyazaki carga con la reputación que comenzó su padre y fundador de Ghibli.

Super Crooks

Fecha de estreno: 25 de noviembre

Si los estudios Bones ya tienen un anime enfocado a superhéroes (cof…cof…MHA) entonces Super Crooks debería ser considerado “la otra cara” de esta temática. Johnny Bolt recluta a un variado grupo de supervillanos para un último golpe que tiene como objetivo a un despiadado jefe criminal. Criminales robando a criminales.

Crunchyroll

Blade Runner: Black Lotus

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Se ubica 10 años después de los sucesos del cortometraje de anime Blade Runner Black Out 2022. Fue coproducida por Crunchyroll y Adult Swim, además de ser creada en asociación con Alcon Entertainment​ y también incluirá personajes familiares dentro del universo Blade Runner

Por otra parte, Crunchyroll comenzará la producción de los doblajes en español latino y otros idiomas para cuatro animes durante el mes de noviembre, con un episodio con doblaje cada semana para las siguientes series a partir de las siguientes fechas:

Platinum End

(a partir del 18 de noviembre)

Sakugan

(a partir del 18 de noviembre)

The Worlds Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat

(a partir del 24 de noviembre)

The Far Away Paladin

(a partir del 27 de noviembre)