Esta es la boleta con las 59 preguntas del Censo 2024

A escasas horas del tan esperado Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó en su portal Web la boleta censal minuciosa que desglosa cada consulta y temática que los agentes censales abordarán en las visitas domiciliarias programadas. Este documento, accesible para todos los ciudadanos, ofrece un vistazo detallado al cuestionario que guiará la recolección de datos estadísticos cruciales para el diseño de políticas públicas a nivel nacional y local.

Con un total de 59 preguntas elaboradas para capturar una panorámica precisa de la población, el cuestionario aborda una amplia gama de temas que abarcan desde salud y educación hasta economía y servicios básicos. Juan Sabino Quisbert, responsable del INE en Santa Cruz, señaló que, si bien algunas preguntas incluyen datos personales como apellido, los encuestados no están obligados a proporcionar esta información.

El cuestionario se estructura en siete capítulos, que van desde la ubicación de la vivienda hasta las características individuales de cada persona. Entre los aspectos que se explorarán se incluyen el tipo de vivienda, servicios básicos, emigración internacional, mortalidad y detalles personales como la autoidentificación étnica y el acceso a servicios de salud.

Se estima que el tiempo necesario para completar el cuestionario oscilará entre 20 y 40 minutos, dependiendo del tamaño del hogar encuestado. Además, se ha establecido que los censistas no ingresarán a los domicilios como medida de seguridad tanto para ellos como para las familias.

El día del Censo, los bolivianos deberemos responder 59 preguntas, un cuestionario que está dividido en siete capítulos.

Estos son:

1. Ubicación de la vivienda. - En la que se habla de la ubicación de la vivienda; en este espacio se registra el lugar del segmento censal, está el código de segmento, manzana, el número de predio, el total de viviendas en el predio y el número de vivienda. Por otra parte, se detalla la ciudad o comunidad, calle, avenida, número de puerta, planta, piso o nivel, número de departamento y nombre del edificio o torre.

2. Tipo de Vivienda. - Cuenta con dos preguntas en general; el primero hace referencia a si la vivienda es particular, si es una casa, choza, pahuichi, departamento, cuarto, etc; además si es una vivienda colectiva, si se trata de un hotel, hostal, residencial, alojamiento, hospital, cuartel, etc; o si no se cuenta con vivienda, una persona que vive en la calle o se halla en tránsito.

La segunda parte de este capítulo, consta del registro de si la vivienda se halla habitada o no, o si está destinada al alquiler o se encuentra en construcción, además de las características de la vivienda con las personas que la habitan.

3. Características de la vivienda con personas presentes.- Está compuesta por 17 preguntas relacionadas a las características de la vivienda y servicios básicos, entre ellos, el material de construcción utilizado en paredes, pisos y techos; la fuente de provisión de agua y energía eléctrica, el combustible para cocinar y el destino de la basura que genera el hogar.

Otro de los puntos, es el registro de si la vivienda es alquilada, si cuentan con una cocina exclusiva para eses fin, de cuantas habitaciones consta la estructura y si cuenta con baño, de igual forma se registrará el tipo de motorizados o vehículos que existen en el hogar, y los electrodomésticos a los que se dan uso, como refrigerador, teléfono, celular, computadora e internet entre otros.

4. Emigración internacional.- Los censadores preguntarán si alguna persona que vivía en el hogar, actualmente se halla en otro país. Debe dar a conocer el nombre de la persona, el país donde se encuentra, si es hombre o mujer, la edad en que se fue y el año en que salió del país.

5. Mortalidad.- El encuestador, preguntará si desde el 2019 a la fecha, algún miembro de la familia o alguna persona que vivía en el hogar falleció, registrarán el nombre, edad, sexo y si fue debido a la Pandemia del Covid – 19, o si se trata de mujeres, si la muerte está relacionada con el embarazado o parto.

6. Listado de personas.- Registrarán los nombres y apellidos de las personas que pasaron en la vivienda la noche anterior al censo.

7. Características de cada persona.- Se preguntará sobre el parentesco que tiene la persona censada con el jefe o jefa del hogar, si es hombre o mujer, la fecha nacimiento, si tiene o tuvo cédula de identidad, si cuenta con acceso a un servicio de salud, si está registrado al SUS o a una caja de salud.