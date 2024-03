Varias personas de condominios en Santa Cruz se negaron a ser censadas, asegura el INE

Santa Cruz, Bolivia

Sabino Quisbert, director Departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz, reportó que varios condominios en los distritos 1, 5 y 11 de la ciudad se negaron a ser censados, generando preocupación en las autoridades locales.

“Hubo condominios que no se dejaron censar", señaló Quisbert. "Intentamos en una segunda ocasión volver a realizar el levantamiento, y de esa manera algunas viviendas ya comenzaron a aceptar ser censadas, pero son casos muy particulares”.

A pesar de los esfuerzos del equipo del INE, Quisbert mencionó que algunos vivientes expresaron su descontento por no haber sido incluidos en el Censo. “ Hemos recibido llamadas y reclamos a la institución porque no fueron censados. Hemos vuelto a enviar a los censistas y trabajamos durante toda la jornada para poder cumplir con la cobertura en el departamento y el municipi o”, agregó.

Sin embargo, Quisbert destacó que el INE no puede obligar a las personas a participar en el Censo. “Algunos condominios quedaron con cobertura del 50% al 60%, pero no podemos forzar la participación. El INE estuvo presente, pero ahora es una decisión personal de cada uno de estos habitantes si desean ser censados o no”.

El director del INE expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta resistencia al Censo. “El perjuicio recae en el territorio y el municipio debido a la decisión de estas personas de no ser censadas”, concluyó Quisbert.