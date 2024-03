Reyes Villa: "27 mil personas salieron de Cochabamba en los últimos días para el Censo"

Cochabamba

El alcalde de la ciudad de Cochabamba,. Manfred Reyes Villa, informó este sábado que días antes que se realice el Censo de Población y Vivienda 2024, más de 27 mil personas salieron de Cercado para dirigirse a otras provincias.

La autoridad responsabiliza de esto a dirigentes y autoridades de diferentes provincias. Señaló que la población, que viajó, recibe un monto económico para tomar esta decisión.

"Yo he visto un acarreo de gente. De Cochabamba han salido unas 27 mil personas, no se ha donde, vamos a ver el domingo retornando esa gente. Esa gente lo hace porque están recibiendo recursos económicos de la distribución que hay. Yo creo que eso no nos muestra una realidad de lo que hay", indicó Reyes Villa.