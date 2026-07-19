La Copa del Mundo no se despedirá en silencio. Antes de que Argentina y España salgan al campo para disputar el título, el New York/New Jersey Stadium se transformará en un enorme escenario lleno de música, luces y figuras internacionales.

La ceremonia de clausura comenzará este domingo 19 de julio a las 13:30, hora de Bolivia, mientras que la gran final arrancará a las 15:00. Por primera vez, el partido decisivo también contará con un espectáculo musical durante el entretiempo.

Post Malone encabezará la ceremonia de clausura

La celebración previa al encuentro tendrá como figura principal a Post Malone, acompañado por Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed.

El actor Tom Cruise tendrá una aparición especial, mientras que Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos antes del inicio del partido.

La ceremonia buscará resumir la emoción de un torneo que reunió por primera vez a 48 selecciones y que se disputó en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber en el descanso

La música regresará después del primer tiempo con el primer espectáculo de medio tiempo realizado en una final masculina de la Copa del Mundo.

El cartel estará encabezado por:

Shakira y Burna Boy

Madonna

BTS

Justin Bieber

Coldplay y el coro PS22

Gustavo Dudamel

La producción también contará con personajes de Sesame Street y The Muppets. El espectáculo fue diseñado bajo la curaduría artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y respaldará el Fondo Educativo FIFA–Global Citizen.

Shakira y Burna Boy interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, mientras que el resto del repertorio se mantiene parcialmente en reserva para conservar el factor sorpresa.

¿A qué hora comenzará el show de medio tiempo?

La final arrancará a las 15:00 en Bolivia. Tomando en cuenta los 45 minutos iniciales, el tiempo añadido, las posibles revisiones del VAR y otras interrupciones, el espectáculo comenzaría aproximadamente entre las 15:50 y las 16:00.

La presentación musical tendrá una duración cercana a los 11 minutos, mientras que el intervalo completo —incluidos el montaje y el desmontaje— no deberá superar los 17 minutos.

Horarios para Bolivia

13:30: ceremonia de clausura.

15:00: Argentina vs. España.

15:50 a 16:00: inicio estimado del show de medio tiempo.

16:10 a 16:20: comienzo aproximado del segundo tiempo.

Todo se vive por Red Uno

La ceremonia, la gran final y el histórico espectáculo del descanso podrán seguirse a través de la transmisión especial de Red Uno, que llevará a toda Bolivia cada detalle de una jornada destinada a quedar en la memoria.

Dos campeones continentales buscarán la Copa dentro del campo. Fuera de él, algunas de las estrellas más importantes de la música convertirán la despedida del Mundial en un espectáculo global.

Este domingo, no cambies de canal: desde las 13:00, la música, la final y toda la emoción se viven por Red Uno.

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