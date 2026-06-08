De Bolivia a México: así fue la travesía de Pablo y José en el inicio de la cobertura mundialista

La cobertura especial de Red Uno para el Mundial 2026 ya está en marcha. Los periodistas Pablo Bustillo y José Quino llegaron a México para iniciar su trabajo informativo y acercar a los bolivianos todos los detalles de la máxima cita del fútbol.

En sus primeras horas en territorio mexicano, ambos comunicadores se dirigieron a recoger sus acreditaciones oficiales, requisito indispensable para desarrollar la cobertura del torneo. Sin embargo, el recorrido estuvo marcado por las intensas lluvias que afectaron varias calles de la ciudad.

Las precipitaciones provocaron la acumulación de agua en avenidas y vías de circulación, obligando a los periodistas a buscar la manera de cruzar enormes charcos para continuar con su misión. Entre bromas y buen humor, José Quino animó a su compañero a avanzar entre el agua, mientras ambos compartían el momento con la audiencia.

"Waterpolo convertido en fútbol, ya está", comentó entre risas Pablo Bustillo durante la travesía. Más adelante, el periodista señaló que si bien la lluvia estaba prevista, no imaginaban que tendrían que atravesar verdaderas "piscinas" en las calles para llegar a su destino.

Pese a las dificultades ocasionadas por el clima, Bustillo y Quino lograron completar el trámite de acreditación y continúan con los preparativos para llevar todas las incidencias del Mundial 2026 desde el lugar de los hechos.

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